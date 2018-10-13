Tenis topu kadar dolu bu hale getirdi

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'NIN Queensland eyaletinde yağan tenis topu büyüklüğündeki dolu
korkuttu. Eyaletin güneydoğusunda etkili olan yağış nedeniyle 4 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Dolu darbelerine maruz kalan Fiona Simpson isimli kadın, vücudundaki çürükleri göstererek dolunun yarattığı tahribatı gözler önüne serdi. Bir anda başlayan dolu yağışı hayvanları da yaralarken bahçelere zarar verdi. Seyir halinde doluya yakalanan araçların camları kırıldı. Yetkililer, yıkılan bir ağaç nedeniyle mahsur kalan bir sürücünün de dahil olduğu 3 yüzden fazla yardım çağrısı aldıklarını aktardı. Su baskınlarının yaşandığı bölgede ciddi maddi hasarın oluştuğu bildirildi.