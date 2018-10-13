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, Avrupa’da çok etkili konumda

Avrupa’dan ’ye övgüler sürüyor. Başbakanı Orban “Türkiye’nin güçlü olması bizim de çıkarımıza” derken, Boşnak siyasetçi Dzaferovic de “Türkiye karşılık beklemeden yardım eder” vurgusu yaptı

Giriş Tarihi: 13.10.2018
Türkiye, Avrupa’da çok etkili konumda
Başbakanı Viktor Orban, 'nin güçlü bir yöneticiye ve sisteme sahip olmasının kendi çıkarlarına olduğunu söyledi. Başbakan Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, Cumhurbaşkanı 'ın 8-9 Ekim'de Macaristan'a yaptığı resmi ziyaretini değerlendirdi. Macaristan'ın da yer aldığı Orta Avrupa bölgesinde tarihte olduğu gibi bugün de Berlin, Moskova ve İstanbul'un etkili olduğunu kaydeden Orban, bu yüzden söz konusu üç ülkeyle Macaristan'ın iyi ilişkilere sahip olmasının önemli olduğunu vurguladı. Halihazırda Türkiye'de 4 milyon mültecinin yaşadığını, Türkiye'nin söz konusu mültecilere geçiş izni verdiği takdirde büyük çoğunluğunun birkaç gün içinde Sırbistan-Macaristan sınırına varacağına dikkat çeken Orban, Macaristan'ın güvenliğinin Türkiye'nin izlediği politikayla doğrudan alakalı olduğunu belirtti. Orban, "Türkiye'nin güçlü bir yöneticiye ve sisteme sahip olması çıkarımıza" diye konuştu.

ERDOĞAN'A ÖZEL TEŞEKKÜR
Türkiye'ye bir övgü de 'te pazar günkü seçimde Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliğine seçilen Sefik Dzaferovic'ten geldi. Dzaferovic, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Bosna Hersek'in çok önemli bir ortağı olduğunu ifade etti. Dzaferovic, "Türkiye, AB ve 'ya üyeliğimizi destekliyor, içişlerimize karışmıyor. Türkiye, karşılık beklemeden yardım eden bir dost. Türkiye, bir projenin gerçekleştirilebilmesi için Bosna Hersek'e çok uygun şartlar koşuyor. Bu vesileyle Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerimi iletmek istiyorum" dedi.
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Türkiye, Avrupa’da çok etkili konumda
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