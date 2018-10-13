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Yahudi yerleşimcilerin sında Filistinli bir kadın şehit oldu

İsrail işgali altındki 'dabir grup Yahudi yerleşimci seyir halinde bulunanbir araçtaki Filistinli Aişe Muhammed Radi'yi taşlayarak şehit etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2018 12:39 Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 13:11
Yahudi yerleşimcilerin taşlı saldırısında Filistinli bir kadın şehit oldu

İşgal altındaki 'da, Nablus'un güneyinde bir grup Yahudi yerleşimcinin sı sonucu seyir halindeki bir araçta bulunan 45 yaşındaki Filistinli Aişe Muhammed Radi şehit oldu.

Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, cuma akşamı İsrailli Yahudi yerleşimciler, Filistinli bir kadını taş atarak şehit etti.

Araca taşlı saldırı nedeniyle şehit olan Radi'nin eşinin de bu olayda yaralandığı belirtildi.

Ayrıca Filistin Kızılay Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, Havvara güvenlik noktası yakınındaki saldırıda atılan taşlar nedeniyle söz konusu Filistinli kadının başından ağır yaralandığı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastaneye müdahalelere rağmen kurtarılamadığı duyuruldu.

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Yahudi yerleşimcilerin taşlı saldırısında Filistinli bir kadın şehit oldu
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