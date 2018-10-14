Bartholomeos’un Ukrayna Kilisesi kararına Rusya’dan tepki

Fener
Rum Patriği Bartholomeos'un Ukrayna Ortodoks Kilisesi
'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılması için kararname çıkaracağını açıklamasına Rusya
tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, açıklamaları, "ABD destekli bir provokasyon" olarak yorumladı. Fener Rum Patrikhanesi, 11 Ekim'de Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlık talebinin kabulüne karar vermişti. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko
kararı "dini özgürlüğün garantisi" olarak nitelendirdi. Kararın Balkanlar'daki Ortodoks kiliselerini etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor.