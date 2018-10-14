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Bartholomeos’un Kilisesi kararına ’dan tepki

DENİZ RENKVEREN Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2018
Bartholomeos’un Ukrayna Kilisesi kararına Rusya’dan tepki
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un 'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılması için kararname çıkaracağını açıklamasına tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, açıklamaları, "ABD destekli bir provokasyon" olarak yorumladı. Fener Rum Patrikhanesi, 11 Ekim'de Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlık talebinin kabulüne karar vermişti. Ukrayna Devlet Başkanı kararı "dini özgürlüğün garantisi" olarak nitelendirdi. Kararın Balkanlar'daki Ortodoks kiliselerini etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor.
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Bartholomeos’un Ukrayna Kilisesi kararına Rusya’dan tepki
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