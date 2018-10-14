Endonezya'daki depremde ölü sayısı artıyor

Endonezya'nın Orta Sulawesi eyaleti yetkilileri, 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 91'e çıktığını açıkladı.

Depremin ardından düne kadar bölgede 534 artçı sarsıntı yaşandığı bilgisini paylaşan yetkililer, afet sonrası yerinden olan yaklaşık 80 bin kişi için çadır, yemek ve su gibi temel ihtiyaçlar konusunda çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Resmi arama-kurtarma çalışmalarının sona erdiği bölgede, yetkililer izniyle gönüllüler ve kayıp yakınlarının arama çalışmaları devam ediyor. Bölge için ilan edilen acil durum 26 Ekim'e kadar uzatılmıştı.

Dünya Bankası'ndan deprem bölgelerine destek

Öte yandan, Bali'de düzenlenen Uluslararası Para Fonu (IMF) - Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında, Dünya Bankasınca yapılan basın açıklamasında, depremin vurduğu Sulawesi ve Lombok'un yeniden yapılanmasını destekleme amacıyla hükümete 1 milyar dolara kadar kaynak sağlamasının planlandığı kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 28 Eylül'de Endonezya'nın kuzeyindeki Sulawesi Adasında Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

Endonezya'da Lombok Adası'nda da temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.