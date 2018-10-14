Kahraman Türk’e ödül

Avustralya'nın
Melbourne kentindeki bir alışveriş merkezinde güvenlik amiri olan Candan Baykan
(52), alerjik şoka girerek nabzı duran Jaidyn Calleja'yı, kalp masajıyla hayata döndürdü. Kalbi duran genci ambulans gelene kadar 7 dakika masajla hayatta tutan Baykan'ın bu başarısı, Avustralya'nın en büyük ilk yardım kuruluşu St John Ambulans tarafından her yıl bir kişiye verilen 'Bir Hayat Kurtar Ödülü'ne layık görüldü. Profesyonel mesleği sağlık görevlisi olmayanların yaptıkları acil müdahalelerle insanları hayatta tutanlara verilen 'Kahramanlık Ödülü' ile onurlandırılan Candan Baykan, "17 yaşındaki delikanlının sedyeyle hastaneye sevk edilmesi ve gözlerini hafif olarak açmış olmasını görmüş olmak bana müthiş haz verdi" dedi.