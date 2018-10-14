Merkel'in Bavyera sınavı!

Almanya'da en güçlü ekonomiye sahip eyalet olan Bavyera'da halk Eyalet Meclisi seçimleri için sandık başında.

Bavyera'da yaklaşık 9,5 milyon seçmen oy kullanıyor. 1954 yılından bu yana Bavyera'da yapılan tüm seçimlerden birinci çıkan ve 1958'den beri iktidarda bulunan Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) 1958-1966 ve 2008-2013 dönemleri dışında eyalette hep tek başına hükümeti kurdu.

CSU, Almanya'da sadece Bavyera'da teşkilatlanarak sadece bu eyalette seçime katılıyor. CSU'nun kardeş partisi Almanya Başbakanı Angela Merkel'in genel başkanlığını yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ise Bavyera'daki seçimlerde yer almıyor.

60 yıldan bu yana eyalette iktidarda bulunan CSU, yarın yapılacak seçimlerden de başarılı çıkmayı hedefliyor.

Ancak kamuoyu anketleri CSU'nun ciddi oy kaybı yaşayacağını ortaya koyuyor.

Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF'te yayınlanan ankete göre, 2013'te yapılan son seçimde yüzde 47,7 oy oranıyla iktidar olan CSU'ya destek bu kez yüzde 34'da görülüyor.

5 yıl önce yüzde 8,6 oy alan Yeşillerin önemli ölçüde oylarını artırarak yüzde 19 ile ikinci parti konumuna geldiğine işaret edilirken bir önceki seçime göre yüzde 8 oranda oy kaybedeceği tahmin edilen Sosyal Demokrat Parti (SPD) ankette yüzde 12'de kaldı. Diğer medya kuruluşlarında yayınlanan anketlerde de benzer sonuçlar ortaya çıkıyor..

Siyasi gözlemciler, federal düzeydeki koalisyon hükümetinde CDU ve SPD'nin yanında bulunan küçük ortak CSU'nun eyalet seçimlerinde yaşayacağı muhtemel oy kaybının federal hükümeti de ekileceğine dikkati çekiyor

CSU'nun tek başına iktidarı kaybetmesinin Berlin'de İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan partinin Genel Başkanı Horst Seehofer'i, ardından da federal hükümeti sarsacağından endişe ediliyor.

SEEHOFER'IN SÜRTÜŞMELERİ OY KAYBETTİRDİ

Ayrıca CSU'nun, hedeflediği oyu almaması durumunda Seehofer ile Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder arasında yıllardan beri devam eden anlaşmazlığın daha da derinleşeceği kaydediliyor.



Seehofer'in, haziran ayında koalisyon krizine yol açan mülteci politikası konusunda Merkel ile girdiği sürtüşme ve geçen ay Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Massen ile ilgili takındığı tutumunun CSU'nun oylarının düşmesinde etkili olduğu, bunun anketlerde görüldüğü ifade ediliyor.

SEÇİMİN SONUCU FEDERAL HÜKÜMETİ ETKİLEYEBİLİR

Bavyera seçimlerinde CSU'nun alacağı muhtemel kötü neticenin federal hükümete yansıyabileceği, böylelikle Başbakan Merkel'in de etkilenebileceği kaydediliyor.



Merkel, Bavyera'daki seçim sonucunun federal hükümet için sonuçlar doğurup doğurmayacağı şeklindeki soruya, CSU'nun iyi bir sonuç almasını arzu ettiğini belirterek, "Kolay olmayan bir dönemde yaşadığımızı biliyorum." cevabını vermekle yetindi.

SPD'nin de seçimlerde beklenenden düşük oy oranı alması durumunda partinin federal hükümette daha sert bir tutum sergilemesine sebep olacağı dillendiriliyor.

Öte yandan Almanya'nın güneyindeki Bavyera, ülkeye gelen mültecilerin ilk ayak bastığı eyaletlerin başında yer alıyor. Seçim kampanyasında partiler büyük şehirlerde konut eksikliğine, iç güvenlik ve göç konularına dikkat çekerek halka ulaşmaya çalıştı.

AŞIRI SAĞCI AfD MECLİS'E GİREBİLİR

Federal hükümetin izlediği mülteci politikasından memnun olmayan seçmenlerin aşırı sağcı AfD'yi tercih edebileceği belirtiliyor.

Bu arada anketlere göre, AfD'nin seçimlerde yüzde 10 civarında oy alacağı tahmin ediliyor. Daha önce 14 eyalette yapılan seçimlerde olduğu gibi AfD'nin yüzde 5'lik seçim barajını geçerek Bavyera Eyalet Meclisi'ne girmesine kesin gözüyle bakılıyor.