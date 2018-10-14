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Romanya Başbakanı Dancila 'ye gelecek

Romanya Başbakanı Dancila, 'ye resmi ziyarette bulunacak. Ziyarette, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacak, somut iş birliği alanlarında görüş alışverişinde bulunulacak.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2018 22:05
Romanya Başbakanı Dancila Türkiye'ye gelecek

Romanya Başbakanı Viorica Dancila, 'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Romanya Başbakanı Dancila, 15 Ekim Pazartesi günü yapacağı ziyarette, tarafından kul edilecek.

'da gerçekleşecek ziyarette, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacak, somut iş birliği alanlarında görüş alışverişinde bulunulacak.

Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmeler, 2011 yılında stratejik ortaklık seviyesine yükseltilen Türkiye-Romanya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat teşkil edecek.

Bu vesileyle, 2019 yılının ilk yarısında AB Dönem Başkanlığını üstlenecek Romanya ile Türkiye-AB ilişkileri hakkında atılabilecek adımların da değerlendirilmesi planlanıyor.

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Romanya Başbakanı Dancila Türkiye'ye gelecek
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