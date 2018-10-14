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Ruhani: rejimi değiştirmeye çalışıyor

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Washington yönetimini dört aşamalı uyguladığı planla İran'da rejim değişikliği yapmaya çalışmakla suçladı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2018 12:16
Ruhani: ABD İran rejimi değiştirmeye çalışıyor

Tahran Üniversitesi'nde yeni akademik yılın başlangıç töreninde konuşan Ruhani, Amerika tarihinde bugünkü yönetim kadar hiçbir yönetimin 'a bu kadar düşmanca davranmadığını savundu.

"TÜM KÖTÜLER BEYAZ SARAY'DA BİR ARAYA GELMİŞ"

Ruhani, "Eskiden bir-iki kişi düşmanca davranıyordu, diğerlerinin düşmanlığı orta seviyedeydi, bugün ise tüm kötüler 'da bir araya gelmiş durumda" dedi.

yönetiminin İran planının dört aşamalı olduğunu savunan Ruhani, "ABD ilk önce psikolojik savaş başlattı, şu an ise ekonomik savaş yürütüyor. Üçüncü aşamada İran'daki yönetimin işlevselliğini sorgulamaya çalışacak olan ABD, son olarak da yönetimin meşruiyetini hedef alıp rejim değişikliği isteyecek" diye konuştu.

"ABD, İRAN'A KARŞI YAPACAKLARININ HEPSİNİ YAPTI"

ABD'nin 4 Kasım'da İran'a karışı başlatacağı ekonomik yaptırımlar sonrasında olumsuz anlamda ülkesinde hiçbir şey yaşanmayacağını dile getiren Ruhani,"ABD, bugüne kadar elinden ne geliyorsa yaptı. 4 Kasım'dan sonra yeni bir şey olmayacak. Halk endişelenmesin" açıklamasında bulundu.

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Ruhani: ABD İran rejimi değiştirmeye çalışıyor
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