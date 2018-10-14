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’a izolasyon artıyor

Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın ortadan kayboluşu Riyad yönetimini yalnızlaştırıyor. Ünlü isimler ve firmalar, Selman’ın düzenleyeceği konferanstan çekilirken, ülkeler de yaptırımlara hazırlanıyor

Giriş Tarihi: 14.10.2018
Suudi Arabistan’a izolasyon artıyor
yazarı Suudi gazeteci 'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği 'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkamamasının yankıları sürüyor. Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili dünyanın Suudi Arabistan yönetimine baskıları ise her geçen gün artıyor. Avrupa basınındaki haberlere göre Türkiye'nin sunduğu delillerin ardı ardına gelmesiyle birlikte Suudi Arabistan'ın yalnızlaştırılması daha da artacak. İzolasyon en çok 23 - 25 Ekim'de Suudi Arabistan'da bu ay düzenlenecek Geleceğe Yatırım Girişimi adlı uluslararası konferansı vuracak. "Çöl'deki Davos" olarak nitelendirilen ve Suudi Arabistan i Muhammed bin Selman'ın himayesinde düzenlenmesi planlanan konferansa katılımın çok düşük olmasına kesin gözüyle bakılıyor. İşte Riyad'a karşı atılan bazı adımlar:

TEK TEK ÇEKİLİYORLAR
ABD'nin ve İngiltere'nin önde gelen medya kuruluşları ve bazı önemli firmaları, Geleceğe Yatırım Girişimi adlı konferanstan sponsorluğunu "Cemal Kaşıkçı" olayı nedeniyle çekmeye devam ediyor. ABD merkezli yayın kuruluşları CNN ve CNBC ile İngiliz gazetesi, Suudi Arabistan'ın büyük umutlarla başlattığı Geleceğe Yatırım Girişimi konferansından sponsorluklarını çeken son isimler oldu.
Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong-kim'in Geleceğe Yatırım Girişimi konferansına katılmayacağı bildirildi. IMF Başkanı Christine Lagarde da Kaşıkçı ile ilgili haberlerden kaygılı olduğunu belirtti.
Uber'in Üst Yöneticisi (CEO) Dara Khosrowshahi ve dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Zanny Minton Beddoes konferansa konuşmacı olarak katılmaktan vazgeçtiklerini açıkladı.
Uluslararası yatırım ve teknoloji şirketi Virgin Grubu'nun kurucusu İngiliz yatırımcı , Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından Suudi Arabistan'nda yürüttüğü iki turizm projesindeki yöneticilik görevini askıya almaya karar verdiğini açıkladı.
, Cemal Kaşıkçı soruşturmasının seyrine göre yaptırım uygulanacak Suudi güvenlik ve hükümet yetkililerinin listesini hazırladı. İnsan hakları ihlalleri yapan yabancı yetkililere yaptırım uygulanmasına olanak sağlayan 'Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası' kapsamında hareket edecek.
Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Heba Morayef, Kaşıkçı olayından Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu.
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Suudi Arabistan’a izolasyon artıyor
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