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Başkanı 'de Türklerle buluştu

Başkanı ve beraberindeki parlamento heyeti, 'nin Lozan kentinde ziyaret ve temaslarda bulundu.

Giriş Tarihi: 14.10.2018 15:15
TBMM Başkanı Binali Yıldırım İsviçre'de Türklerle buluştu

Başkanı Yıldırım'ın Türk topluluğuyla buluşmasına 'den Ankara milletvekili Asuman Erdoğan, milletvekili Şeyhmuz Dinçer ile birlikte meclisde grubu bulunan partilerden çok sayıda milletvekilleri eşlik etti.

Yıldırım, yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Yıldırım ve beraberindeki heyet, Türk topluluğuyla buluşmasından önce Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin yapıldığı 'nin Montrö kentindeki Montrö Sarayı'nı ve görüşmelerin yapıldığı odayı gezdi. Lozan Antlaşması sürecinde görüşmelerin yapıldığı Beau-Rivage Oteli'ni de ziyaret eden heyet, otelin arşivindeki 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'na ait gazete kupürlerini de inceledi.

Yıldırım ve beraberindeki heyetin İsviçre temaslarının en önemli durağını, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 139. Genel Kurulu'na katılım oluşturacak

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TBMM Başkanı Binali Yıldırım İsviçre'de Türklerle buluştu
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