ABD
Başkanı Donald Trump
, tahliye edilmesinin ardından dün ABD'ye dönen Rahip Andrew Brunson'ı Oval Ofis
'te konuk etti. Brunson'ın serbest bırakılması nedeniyle Başkan Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Trump, "Şu anda Türkiye
ile harika bir ilişkiye sahip olma şansımız var" ifadelerini kullandı. Erdoğan da Twitter hesabından Trump'a cevap verdi. Erdoğan mesajında, "Sayın Başkan, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız şekilde verdi. Umuyorum ki ABD ve Türkiye iki müttefike yakışır biçimde iş birliğine devam eder. PKK
, DEAŞ
ve FETÖ
başta olmak üzere terör örgütlerine karşı ortak mücadele yürütür" dedi. Erdoğan'ın Türk yargısının bağımsızlığına vurgu yapan açıklaması yerli ve yabancı sosyal medya hesapları tarafından binlerce kez paylaşıldı.