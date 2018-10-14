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Türk yargısı kararını bağımsız şekilde verdi

ANKARA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2018
Türk yargısı kararını bağımsız şekilde verdi
Başkanı , tahliye edilmesinin ardından dün ABD'ye dönen Rahip Andrew Brunson'ı 'te konuk etti. Brunson'ın serbest bırakılması nedeniyle Başkan Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Trump, "Şu anda ile harika bir ilişkiye sahip olma şansımız var" ifadelerini kullandı. Erdoğan da Twitter hesabından Trump'a cevap verdi. Erdoğan mesajında, "Sayın Başkan, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız şekilde verdi. Umuyorum ki ABD ve Türkiye iki müttefike yakışır biçimde iş birliğine devam eder. , ve başta olmak üzere terör örgütlerine karşı ortak mücadele yürütür" dedi. Erdoğan'ın Türk yargısının bağımsızlığına vurgu yapan açıklaması yerli ve yabancı sosyal medya hesapları tarafından binlerce kez paylaşıldı.
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Türk yargısı kararını bağımsız şekilde verdi
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