500 yıllık caminin altı kazılıyor

Osmanlı'nın
15'inci asırda inşa ettirdiği Tarihi İştip Hüsamettin Paşa Camisi
'nin içinde ve etrafında kazı çalışması başlatıldı. İştip Şehir Müzesi'nin yürüttüğü arkeolojik kazıların arkasındaki gaye ise tarihi camilerin temellerinde kilise temellerini bulup ortaya çıkarmak ve bunu gerekçe göstererek camileri yıkıp yerine kiliseler inşa etmek olarak görülüyor. KİLİSEYE SATILDI
Özel tarihi kültürel eser statüsünde olan Tarihi Hüsamettin Paşa Camisi, Makedonya Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun kararıyla 2006'da Makedonya İslam Birliği'nin mülkiyetine iade edilmişti. Ancak yıl 2009'a geldiğinde caminin mülkiyetinin Makedonya Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı tarafından kimsenin haberi olmadan 9 bin 500 euro karşılığında Makedonya Ortodoks Kilisesi
'ne satıldığı ortaya çıkmıştı. Tarihi caminin, kiliseye satışının iptali amacıyla Makedonya İştip İslam Birliği tarafından başlatılan dava süreçleri ise bugüne kadar olumlu şekilde sonuçlanmadı. Makedonya İslam Birliği'nin yüksek mahkemeye başvurarak mevcut kararın iptali için yargı sürecini devam ettirdiği öğrenildi. Daha önce Ohri İmaret Camisi mayınla ortadan kaldırılarak yerine Aya Kliment Kilisesi inşa edilmişti. Manastır Yeni Camisi
ile Ustrumca Orta Camisi'nin kaderi de benzer şekillerde sona ermişti.