Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > ABD Taliban ile anlaştı

ABD ile anlaştı

Giriş Tarihi: 15.10.2018
ABD Taliban ile anlaştı
ABD'nin Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın temsilcileriyle 'da görüştüğü ve her iki tarafın da Afganistan'da 17 yıldır süren savaşın sonlanması için görüşmelerin sürmesi konusunda mutabık kaldığı kaydedildi. Taliban örgütünden yapılan açıklamada, Halilzad'ın iki Taliban temsilcisi ile görüştüğü belirtildi. Katar'daki Al Jaazera kanalına konuşan bir Taliban yetkilisi, "Altı kişiden oluşan bir ABD delegasyonu Doha'ya gelerek Taliban liderleriyle, yabancı askerlerin çekilmesi dahil tüm konuları görüşme konusunda mutabık kaldı. Konular genel olarak konuşuldu. Detaylar belli değil" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD Taliban ile anlaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN