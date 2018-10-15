ABD Taliban ile anlaştı

ABD'nin Afganistan
Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Taliban
temsilcileriyle Katar
'da görüştüğü ve her iki tarafın da Afganistan'da 17 yıldır süren savaşın sonlanması için görüşmelerin sürmesi konusunda mutabık kaldığı kaydedildi. Taliban örgütünden yapılan açıklamada, Halilzad'ın iki Taliban temsilcisi ile görüştüğü belirtildi. Katar'daki Al Jaazera kanalına konuşan bir Taliban yetkilisi, "Altı kişiden oluşan bir ABD delegasyonu Doha'ya gelerek Taliban liderleriyle, yabancı askerlerin çekilmesi dahil tüm konuları görüşme konusunda mutabık kaldı. Konular genel olarak konuşuldu. Detaylar belli değil" dedi.