Almanya'da Merkel'e soğuk duş! 56 yıl sonra kaybedildi...

Bavyera'daki eyalet seçimlerinde ilk sonuçlara göre CSU yüzde 37 oyla ilk sırada yer almasına karşın, 4 yıl önceki seçimlere 10 puan kaybetti.

Yeşiller yüzde 18 oy alıp ikinci olarak büyük bir çıkış yaptı. Esasında bağımsız adayların oluşturduğu Hür Seçmenler Partisi yüzde 11 oy aldı.

AŞIRI SAĞCI PARTİ EYALET PARLAMENTOSUNA GİRDİ

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) ise yüzde 10 oranında oy alarak ilk kez eyalet parlamentosuna girdi. Merkel partisi CDU ise geleneksel olarak Bavyera'da seçime girmiyor, genel seçimlerde ise CSU ile ittifak yapıyor.

Nüfusu yaklaşık 13 milyon olan Bavyera, Almanya'nın en büyük eyaleti. Başkenti Münih, Almanya'nın en büyük üçüncü kenti. Milli gelir açısından da Almanya'nın en zengin ikinci eyaleti olan Bavyera, tarihi olarak muhafazakar ağırlıklı bir seçmene sahip ve Almanya'da özellikle otomotiv ve bilgisayar sektörleri üzerinden endüstriyel bir merkez konumunda.

Almanya'da, CSU'nun oy kaybında, göç politikasına yönelik tartışmaların önemli rol oynadığı şeklinde yorumlar yapılıyor.

CSU yetkilileri zaman zaman bu konuda Başbakan Merkel ile kamuoyu önünde tartışmaktan çekinmemişler ve daha sert bir söylem benimsemişlerdi.

SOSYAL DEMOKRATLAR KOALİSYONDAN ÇEKİLEBİLİR

Almanya'da koalisyon ortağı SPD ise Bavyera'da yüzde 10'dan az oyla sadece 5. sırada yer alabildi. SPD lideri Andrea Nahles eyalette aldıkları başarısız sonuçtan hükümet ortakları arasında yaşanan tartışmaları sorumlu tuttu.

BBC Türkçe'nin haberine göre Bavyera'daki seçim sonrası Almanya'da SPD'nin hükümetten çekilebileceği yönünde spekülasyonlar yapılıyor.

Eyalet seçimleri için "CSU açısından korkunç bir akşamdı" diyen BBC Almanya Muhabiri Jenny Hill'e göre ülkede siyasetin gidişatı büyük oranda 28 Ekim'de bu kez Hesse eyaletinde yapılacak seçime bağlı.

Hill, "Almanya'da olan sadece aşırı sağın yükselişi değil" diyor ve ekliyor: "Seçmenler daha küçük ve yeni hareketlere yöneliyor."