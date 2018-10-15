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İran : ABD bir an önce 'yi terk etmeli

ABD'nin Fırat'ın doğusunda bir Kürt devleti oluşturmaya yönelik iddiaları değerlendiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi,  ABD'nin 'deki varlığının yasadışı olduğunu ve bir an önce bu ülkeyi terk emesi gerektiğini söyledi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018 14:49 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 15:16
İran : ABD bir an önce Suriye'yi terk etmeli

ABD'nin Fırat'ın doğusunda bir Kürt devleti oluşturmaya yönelik iddiaları değerlendiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD'nin 'deki varlığının yasadışı olduğunu ve bir an önce bu ülkeyi terk emesi gerektiğini söyledi.

"ULUSLARARASI NORMLARA AYKIRI"

Basın toplantısında konuşan Kasımi, ABD'nin Suriye yönetiminin talebi olamadan bu ülkede bulunduğunu hatırlatarak, "ABD'nin Suriye yönetiminden izin almadan bu ülkeye müdahalesi tüm uluslararası normlara aykırı yasadışı bir eylemdir" dedi.
"ABD Suriye'ye her türlü eylem ve müdahaleden hızla kaçınmalı ve eylemlerini durdurmalı" diyen İranlı Sözcü, " ABD'nin yayılması politikası bilindiğinden, istikrarsızlık oluşturmak ve yenilgiye uğrayan teröristleri destek için Suriye'de bulunuyor" suçlamasında bulundu.
Kasımi, "ABD 'ye bir an önce Suriye'yi terk etmesini ve bu ülkenin işlerinde müdahale etmemesini tavsiye ediyoruz" dedi.

CEMAL KAŞIKÇI AÇIKLAMASI

İranlı Sözcü, 'ın İstanbul Konsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınmayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya konusunda olayın açıklığa kavuşmasının ardından pozisyon belirteceklerini söyledi ve ekledi, "Olayın ne olduğu anlamak için beklemeliyiz"

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İran : ABD bir an önce Suriye'yi terk etmeli
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