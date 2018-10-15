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Köln'de rehine olayı

'nın Köln şehrindeki 'nda bir rehine olayının yaşandığı iddia edildi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018 14:56 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 15:21
Köln'de rehine olayı

'nın Köln kentindeki merkez tren istasyonunda duyulan silah seslerinin ardından polis istasyonu boşaltarak güvenlik çemberi oluşturdu.

Köln polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Breslauer Meydanı'nda rehine olayı yaşandığı belirtildi.

VATANDAŞLARDAN OLAY YERİNDEN UZAK DURMALARI İSTENDİ

İstasyonun boşaltıldığı ifade edilen açıklamada, vatandaşların olay yerinden uzak durmaları istendi.

Açıklamada, ilerleyen süreçte daha detaylı bilgi vereceği bildirildi. Yerel basının haberlerinde rehine krizinin, yerel saatle 12.45'te istasyondaki bir eczanede yaşandığı kaydedildi.

Olayın ardından tüm tren seferleri durdurulurken, tren istasyonu boşaltılarak güvenlik çemberine alındı.

Yerel basının görgü tanıklarının ifadesine dayandırdığı haberlerde, hafif makineli silahlarla çok sayıda polisin tren istasyonunda operasyon düzenlediği belirtildi.

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Köln'de rehine olayı
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