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Selfie çekerken 27. kattan düştü

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Giriş Tarihi: 15.10.2018
Selfie çekerken 27. kattan düştü
'da selfie çekmek isteyen bir kadın 27'inci kattan düşerek öldü. Sandra Manuela Da Costa Macedo (27) adlı kadın , fotoğraf çekmek için balkonun parmaklıklarına oturdu. Fakat dengesini sağlayamayarak bir anda geriye doğru savrularak düştü. İki çocuk annesi olduğu belirtilen ve öğretmenlik yapan kadının tehlikeli davranışını gören karşı binadaki işçiler, onu uyarmak için seslendiklerini ancak rüzgar nedeniyle seslerini duyuramadıklarını söyledi.Yetkililer, kadının rüzgar nedeniyle dengesini kaybederek düşmüş olabileceğini belirtti.
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Selfie çekerken 27. kattan düştü
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