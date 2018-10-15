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Başkonsolosluğu önünde bekleyiş devam ediyor!

yazarı Suudi gazeteci 'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı 'ın Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş devam ediyor.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018 10:16 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 10:20
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bekleyiş devam ediyor!

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, alıkonulmasına ilişkin soruşturma başlattığı gazeteci Kaşıkçı'nın akıbeti ile ilgili belirsizlik sürüyor. Kaşıkçı'nın en son görüld��ğü yer olan Beşiktaş'taki 'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde gazeteciler bekleyişlerine bugün de devam ediyor.

Yerli ve yabancı çok sayıda gazetecinin konsolosluk önündeki bekleyişleri sürerken, etrafı polis bariyerleriyle çevrili bulunan başkonsolosluk binasına bazı yetkililer araçlarıyla giriş yaptı.

ERDOĞAN VE SELMAN TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz konuyla alakalı olarak dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Görüşmede, Suudi gazeteci olayının aydınlatılması meselesi ele alınırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 'ın, olayın soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemine vurgu yapılmıştı.

OLAY

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda gazetesinde de yazılar yazan Kaşıkçı, 2 Ekim salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgide, Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

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Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bekleyiş devam ediyor!
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