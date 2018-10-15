Trump gazeteciyi böyle azarladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın CBS kanalı sunucusu Lesley Stahl ile yaptığı röportaj tartışmalara neden oldu. Röportaj 14 Ekim Pazar günü yayınlandı.

İkili arasındaki diyalog bir süre sonra söz düellosuna dönüştü. Trump, medyanın tavrından hoşlanmadığını belirten açıklamalar yaptı. Bu sırada sunucu Lesley de, seçimlere Rusya müdahalesi iddialarını, göçmen karşıtı politikaları ve kabinedeki değişim konularını Trump'a sordu.

Trump, bahsi geçen konular hakkındaki söylentileri yalanladı. Seçimlere Rusya müdahalesi iddiaları konusunda daha fazla soru soran Lesley için Trump, ünlü sunucunun kendisini suçluymuş gibi lanse ettiği imasını yaptı.

Göçmen karşıtı politikaların konuşulduğu sırada ABD Başkanı, Obama döneminde izlenen göçmenlik politikalarına değindi ve geçmiş politikaların mevcut yönetimi zorladığını söyledi. Lesley, Trump'ın bu görüşüne katılmadığını fakat yine de bir savaşın içine girmek istemediği söyledi.

Stahl'ın bu sözlerine karşın Trump, "Lesley, tamam. Bu arada başkan benim sen değilsin" diyerek gazeteciyi azarladı. Trump'ın bu sözleri ülkede tartışmalara neden oldu.