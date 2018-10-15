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Trump gazeteciyi böyle azarladı

ABD Başkanı , Amerikan CBS kanalı sunucusu ile yaptığı röportaj sırasında, kendini suçlu gibi gösterdiğini söylediği sunucuya "Lesley, tamam. Bu arada başkan olan benim, sen değilsin" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 15.10.2018 12:14 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 12:32
Trump gazeteciyi böyle azarladı

ABD Başkanı 'ın CBS kanalı sunucusu ile yaptığı röportaj tartışmalara neden oldu. Röportaj 14 Ekim Pazar günü yayınlandı.

İkili arasındaki diyalog bir süre sonra söz düellosuna dönüştü. Trump, medyanın tavrından hoşlanmadığını belirten açıklamalar yaptı. Bu sırada sunucu Lesley de, seçimlere Rusya müdahalesi iddialarını, göçmen karşıtı politikaları ve kabinedeki değişim konularını Trump'a sordu.

Trump, bahsi geçen konular hakkındaki söylentileri yalanladı. Seçimlere Rusya müdahalesi iddiaları konusunda daha fazla soru soran Lesley için Trump, ünlü sunucunun kendisini suçluymuş gibi lanse ettiği imasını yaptı.

Göçmen karşıtı politikaların konuşulduğu sırada ABD Başkanı, Obama döneminde izlenen göçmenlik politikalarına değindi ve geçmiş politikaların mevcut yönetimi zorladığını söyledi. Lesley, Trump'ın bu görüşüne katılmadığını fakat yine de bir savaşın içine girmek istemediği söyledi.

Stahl'ın bu sözlerine karşın Trump, "Lesley, tamam. Bu arada başkan benim sen değilsin" diyerek gazeteciyi azarladı. Trump'ın bu sözleri ülkede tartışmalara neden oldu.

Trump'ın başı belada

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Trump gazeteciyi böyle azarladı
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