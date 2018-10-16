Haberler Dünya Haberleri 22 yaşındaki öğrenciye cehennemi yaşattılar; bunun adı vahşet! Son dakika ayrıntısı...

22 yaşındaki öğrenciye cehennemi yaşattılar; bunun adı vahşet! Son dakika ayrıntısı... Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı ve öldürüldü! Tüyler ürperten olay Güney Afrika’nın Stellenbosch kasabasında meydana geldi. Polis tarafından yapılan son dakika açıklamasında suçluların son durumu hakkında bilgi verildi! İşte vahşetin detayları...