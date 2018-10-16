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22 yaşındaki öğrenciye cehennemi yaşattılar; bunun adı vahşet! Son dakika ayrıntısı...

Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı ve öldürüldü! Tüyler ürperten olay Güney Afrika’nın Stellenbosch kasabasında meydana geldi. Polis tarafından yapılan son dakika açıklamasında suçluların son durumu hakkında bilgi verildi! İşte vahşetin detayları...

Giriş Tarihi: 16.10.2018 11:12 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 11:25
22 yaşındaki öğrenciye cehennemi yaşattılar; bunun adı vahşet! Son dakika ayrıntısı...

21 yaşındaki , kendisi gibi öğrenci olan 22 yaşındaki Cheslin Marsh'ı evine götürdü.

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22 yaşındaki öğrenciye cehennemi yaşattılar; bunun adı vahşet! Son dakika ayrıntısı...
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