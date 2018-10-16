ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan, Kral Selman'a Kaşıkçı soruşturması için teşekkür

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan Kralı Selman'a kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için yürütülen soruşturmaya katkılarından dolayı teşekkür etti.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na giren ve bir daha kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında temaslarda bulunmak üzere başkent Riyad'a gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüşmüştü. ABD Dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada, Pompeo'nun Suudi Kral'a şeffaf ve detaylı soruşturmaya bağlı kaldıklarından ötürü ile teşekkür ettiği kaydedildi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı üzerine Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili olarak Suudi Arabistan'a gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüşmesinden önce Suudi mevkidaşı ile Adil el Cübeyr ile bir araya gelmişti.