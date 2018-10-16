Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan, Kral Selman'a Kaşıkçı soruşturması için teşekkür

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan, 'a Kaşıkçı soruşturması için teşekkür

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kralı Selman'a kaybolan Suudi gazeteci için yürütülen soruşturmaya katkılarından dolayı teşekkür etti.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018 15:06 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 15:10
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan, Kral Selman'a Kaşıkçı soruşturması için teşekkür

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kralı Selman'a kaybolan Suudi gazeteci için yürütülen soruşturmaya katkılarından dolayı teşekkür etti.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na giren ve bir daha kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında temaslarda bulunmak üzere başkent Riyad'a gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüşmüştü. ABD Dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada, Pompeo'nun Suudi Kral'a şeffaf ve detaylı soruşturmaya bağlı kaldıklarından ötürü ile teşekkür ettiği kaydedildi.


ABD Başkanı 'ın talimatı üzerine Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili olarak Suudi Arabistan'a gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüşmesinden önce Suudi mevkidaşı ile Adil el Cübeyr ile bir araya gelmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan, Kral Selman'a Kaşıkçı soruşturması için teşekkür
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN