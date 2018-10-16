ABD ve Suudi Arabistan medyasından "Kaşıkçı" iddiası

Suud Arabistan hükümetine yakın Elaph gazetesi, Suudi Arabistan'ın İstanbul başkonsolosluğuna gelerek, gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı infaz ettiği öne sürülen 15 kişilik timin gözaltına alındığını iddia etti.

Gazetenin iddiasına göre, gözaltına alınan kişilere İstanbul'a gitme nedenleri ve ne yaptıkları soruldu.

Yeni Şafak'ın Suud basınından edindiği habere göre; , CNN International'ın Riyad yönetiminin Kaşıkçı cinayetini kabul eden bir rapor yayınlayacağı iddiasından sonra gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

KAŞIKÇI CİNAYETİNİ DERİN DEVLETE YIKACAKLAR

CNN International, Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürüldüğü düşünülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yeni bir iddia ortaya atmıştı.

Kaşıkçı olayını soruşturmak için Suudi Arabistan'dan gelen 'ortak çalışma grubu'nun Cemal Kaşıkçı'nın öldüğünü kabul eden bir rapor hazırladığı belirtiliyor.

CNN'in haberine göre, Suud yönetiminin raporunda, "Cemal Kaşıkçı'ya kaçırılma niyetiyle operasyon düzenlendi. Ancak Kaşıkçı 'işlerin ters gitmesi' nedeniyle hayatını kaybetti" denilecek.

Öte yandan raporda, Kaşıkçı'nın kaçırılmasının hükümetin onayı olmaksızın gerçekleştirildiğine de dikkat çekileceği belirtiliyor.

KAŞIKÇI CİNAYETİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ KANITLAR VAR

Middle East Eye Genel Yayın Yönetmeni David Hearst, önceki gün Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Türk güvenlik güçleri ve istihbaratının elinde önemli delillerin olduğunu yazmıştı. David Hearst, kanalizasyon aramalarında önemli delillere ulaşıldığını belirterek, şu ifadelere yer vermişti:

"Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğünü açıklayan kaynak, polis müfettişlerinin, binaya bağlı kanalizasyon şebekesinin aramalarından yeterince adli delile sahip olduklarından emin olduklarını söyledi"