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ABD'den Pompeo'nun ziyaretine ilişkin açıklama

Bakanı Sözcüsü Nauert, "(ABD Mike Pompeo) Bakan, kayıp Suudi gazeteci konusunu görüşecek ve ABD'nin 'ye yaptığı soruşturma konusunda yardım teklifini yineleyecek." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 00:07
ABD'den Pompeo'nun Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

Bakanı Sözcüsü Heather Nauert, Mike Pompeo'nun Suudi gazeteci 'nın kaybolmasına ilişkin görüşmeler kapsamında yarın 'ye gideceğini bildirdi.

Sözcü Nauert, Bakan Pompeo'nun Türkiye ziyaretine dair yazılı bir açıklama yaptı.

Nauert açıklamasında, "Bakan (Pompeo) Papaz Andrew Brunson'un serbest bırakılmasına dair memnuniyetini belirtmek ve diğer ikili önemi olan konuları görüşmek üzere Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Nauert, açıklamasında "Bakan ayrıca kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunu görüşecek ve ABD'nin Türkiye'ye yaptığı soruşturma konusunda yardım teklifini yineleyecek." bilgisine yer verdi.

OLAY

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için 'ın Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

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ABD'den Pompeo'nun Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama
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