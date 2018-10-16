DEAŞ'a ABD kalkanı... ABD Bölgede kalmak için terörü koruyor

ABD ve müttefiklerinin Suriye'deki hava, deniz ve kara gücüne rağmen terör örgütü DEAŞ Deyrizor'un 2 köyünde varlığını sürdürüyor. ABD, 2016-2018 döneminde bin 500 DEAŞ'lının bulunduğu 150 kilometrekarelik bölgeyi bahane ederek binlerce TIR ve yüzlerce uçak dolusu silahı terör örgütü PKK'ya teslim etti. Silahların yüzde 75'i 500 kilometreyi bulan Türkiye sınırı boyunca yuvalanmış PKK'lı teröristlere verildi.

'İSTESE 2 SAATTE BİTER'

Yeni Şafak'ın haberine göre; Deyrizor Meyadin eski Meclis Üyesi Kerem Fireyah, "DEAŞ Suriye genelinde sadece Hacir ve İşafa köyünde kontrolü elinde tutuyor. Bu 2 bölgede yaklaşık bin 500 DEAŞ'lı var. 2 yıldır bu durum değişmedi. Buradaki DEAŞ varlığına yönelik herhangi bir müdahale de olmadı. ABD, siyasi hesapları gereği buradaki terör varlığına göz yumuyor. Karar vermesi halinde 2 saatte DEAŞ'ın varlığını sona erdirebilir" diye konuştu.

ABD'NİN TEK KOZU DEAŞ

ABD'nin ilk günden bu yana DEAŞ'ı koz olarak kullandığını söyleyen Fireyah, "ABD'nin ülkedeki varlığını meşru kılmaya çalıştığı tek gerekçe DEAŞ. Washington bu kozu kaybetmek istemiyor. El Bukemal, Cela, Salihiyye ve Meyadin Esed'in elinde. Suvar, Ziban, Şiheyl, Ebu Hamam ve Baguz'da ise ABD-PKK unsurları var. Tam orta bölgede DEAŞ bulunuyor. ABD burada 2 yıldır ne rejimin müdahalesine izin verdi, ne de kendisi iki köyden ibaret DEAŞ varlığını bitirdi" dedi.

DEAŞ-PYD İÇ İÇE

Hacin ve İşafa'daki DEAŞ'lıların rahatça PYD bölgelerine girip çıktıklarını belirten Kerem Fireyah, şunları söyledi: "DEAŞ 2 yıldır tüm ihtiyaçlarını PYD bölgesinden temin ediyor. Hacin'de bulunan terör örgütü elebaşları, 50 kilometre mesafedeki El Ömer Petrol bölgesinde devlet lojmanlarında kalan ABD'lilerle görüşüyor. DEAŞ bahanesiyle yapılan bombardımanlarda siviller vuruluyor. Bu saldırılar sivillerin bölgeyi terketmesi için düzenleniyor."