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askerleri sınırında 5 Filistinliyi yaraladı

askerleri, abluka altındaki Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "" gösterileri sırasında 5 Filistinliyi yaraladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018 21:56
İsrail askerleri Gazze sınırında 5 Filistinliyi yaraladı

Abluka altındaki 'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Deyr el-Belah'ın doğusunda düzenlenen barışçıl gösterilerde 5 Filistinli askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı.

Yaralıların tamamının vücutlarının alt bölgelerinden vurulduğu aktarıldı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine ger��ek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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İsrail askerleri Gazze sınırında 5 Filistinliyi yaraladı
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