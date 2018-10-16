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'un kurucu ortağı hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü teknoloji firması 'un kurucu ortağı , 65 yaşında den hayatını kaybetti. Allen, 20.3 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 21. kişisiydi.

Giriş Tarihi: 16.10.2018 07:18 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 07:29
Microsoft'un kurucu ortağı Paul Allen hayatını kaybetti

Teknoloji devi 'un kurucularından , hodgkin dışı lenfoma i sonucu 65 yaşında hayatını kaybetti.

Allen'ın dün öğleden sonra ABD'nin Seattle kentinde öldüğü açıklandı. Bu ay başında tedavi gördüğünü açıklayan Allen, yaklaşık dokuz yıl önce aynı kanseri yenmişti.

Microsoft'un uzun yıllar CEO'luğunu üstlenen Allen, ilk olarak kanser teşhisi konduğunda görevinden ayrılmıştı.


Paul Allen - Bill Gates

DÜNYANIN EN ZENGİNLERİNDENDİ

Dünyanın en zengin kişileri arasındaki Allen, Forbes'in milyarderler listesinde, 20.3 milyar dolarlık servetiyle 21'inci sırada yer alıyor.

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Microsoft'un kurucu ortağı Paul Allen hayatını kaybetti
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