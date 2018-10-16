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Pompeo, Bin Selman ile Kaşıkçı olayını görüştü

Bakanı Mike Pompeo'nun, i Muhammed bin Selman ile bir araya gelerek, Suudi gazeteci 'nın kaybolmasını görüştüğü belirtildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018 20:06

Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ", bugün Suudi Muhammed bin Selman'la Riyad'da bir araya gelerek, Başkan 'ın 'nın kaybolması konusundaki endişelerini ve ne olduğunun ortaya çıkarılması konusundaki isteğini dile getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Bakan Pompeo'nun, 'ın Türk yetkililer tarafından yapılan incelemeye destek vermesini memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, "Bakan ve Veliaht Prens, konuya açıklık getiren kapsamlı, şeffaf ve zamanında bir soruşturmanın önemi üzerinde mutabık kaldılar." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, görüşmede ayrıca bölgesel ve ikili ilişkilerin ele alındığı ifade edildi.

Trump, dün Dışişleri Bakanı Pompeo'yu Kaşıkçı'nın akıbeti konusunda ile görüşmesi için acilen Suudi Arabistan'a göndereceğini belirtmişti.

Pompeo ise bugün Riyad'a giderek, görüşmelerine ilk olarak Kral Selman bin Abdulaziz ile başlamıştı.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

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Pompeo, Veliaht Prens Bin Selman ile Kaşıkçı olayını görüştü
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