Son Dakika: Çavuşoğlu'ndan açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ziyareti hakkında açıklamalarda bulunan Mevlüt Çavuşoğlu, "İki Dışişleri Bakanı bir araya geldiği zaman, ikili ilişkilerin her boyutu görüşülür. Her alanda ne yapıyoruz konuşulur. Ama bizim için de hassas konular var. ABD'de devam eden bana göre FETÖ motifli davalar var. FETÖ'nün hala ABD'de olması ve adım atılmaması bizim için ciddi bir konudur. Pompeo göreve gelir gelmez Münbiç ile ilgili yol haritasını onaylamıştık. Şimdi ortak eğitim programları başladı, biraz gecikme var. Bu yol haritasının tamamının uygulanması bizim için önemlidir. ABD'nin sorumluluklarından bir tanesi de bu bölgeden bu teröristlerin temizlenmesidir. ABD bu teröristlere büyük destek verdi. Çoğunluğu Arap olan birçok şehrin kontrolünü de bunlara teslim etti. Bunların hepsini ele alacağız." şeklinde konuştu.

"YA SİZ TEMİZLEYİN YA DA BİZ TEMİZLERİZ."

Pompeo göreve gelir gelmez Münbiç konusunda ortak bir adım atılmıştır. Suriye'nin teröristlerden temizlenmesinin önemli bir konu olduğunu belirten Çavuşoğlu ABD'nin bölgedeki teröristlere destek verdiğinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Münbiç konusunda ABD'de bir savsaklama hissedersek önceki çizgiye döneriz. Ya siz temizleyin ya da biz temizleriz."

"İDLİB MUTABAKATI SİYASİ ÇÖZÜME BİR KAPI ARALAMIŞTIR"

İdlib'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "İdlib mutabakatı siyasi çözüm için bir kapı açmıştır. Siyasi sürecin hızlandırılması gerekiyor. İdlib memerendumu kapsamında çalışmalar devam ediyor. Ağır silahların çekilmesi konusunda da bir sıkıntı yok. İdlib bölgesinden geçen iki otoyolun açılması da yıl sonuna kadar devam edecektir. Şu ana kadar atılan adımlardan Rusya'nın da memnun olduğunu biliyorum. Buradaki radikal gruplar ne olacak? Bu gruplar Halep'ten, Guta'dan, Hums'tan özellikle gönderilmiştir. Dara bölgesinden, Deyrizor bölgesinden bile radikal gruplar buraya getirilmiştir. Biz de sınırımızın öte tarafında radikal gruplar istemeyiz. Burada yabancı terörist savaşçılar da var. Burada nasıl tedbirler alınacak konusunda muhattaplarımızla görüşmelerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, KKTC'ye yeni bir asker üs kuracak mı sorusunu yanıtlayan KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Kıbrıs Rum tarafının Doğu Akdeniz'de farklı aktörlerle ilişkiler geliştirmekte olduğunu ve fiili durum yaratmakta olduğunu biliyoruz. KKTC de değerlendirmelerini yapıyor bu konuda. Bugün Milli Savunma Bakanı'yla da bir görüşme yapacağım. Şimdilik bu kadar söyleyeyim." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Kaşıkçı olayını açıklığa kavuşturmak zorundayız diyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Savcılık (Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda) uygun gördüğü kişilerin ifadesine başvurabilir" açıklamasında bulundu.