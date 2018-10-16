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Trump: Kaşıkçı’yı öldüren kişiler serseri katiller olabilir

Giriş Tarihi: 16.10.2018
ABD Başkanı , Kralı Selman bin Abdulaziz ile Kaşıkçı konusunu görüştüğünü açıkladı. Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere yaptığı değerlendirmede "Kral gerçekten bilmiyor. Onun aklını okumak istemem ama bana sanki Kaşıkçı'yı öldürenler serseri katiller olabilir gibi geldi. Kim bilir? Bunun sonuna kadar gideceğiz" dedi.

POMPEO YARIN TÜRKİYE'DE
Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Kral ile görüşmesi için bu ülkeye göndereceğini de belirtti. Bu arada Pompeo'nun Arabistan ziyaretinin ardından yarın Türkiye'ye geleceği bildirildi.
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Trump: Kaşıkçı’yı öldüren kişiler serseri katiller olabilir
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