Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > AB halkının yüzde 22,5'i yoksulluk sınırında

AB halkının yüzde 22,5'i yoksulluk sınırında

Yoksulluk sınırında yaşayanların oranının en yüksek olduğu ülke , en düşük olduğu ülke ise Çekya oldu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 15:50 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 16:36
AB halkının yüzde 22,5'i yoksulluk sınırında

Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının yüzde 22,5'i yoksulluk sınırında yaşıyor.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı verilere göre, AB vatandaşlarının yüzde 22,5'i yoksulluk sınırında bulunuyor. Bu oran kadınlarda yüzde 23,3, erkeklerde ise yüzde 21,6 olarak belirlendi.

Yoksulluk sınırında yaşayanların oranının en yüksek olduğu ülkeler yüzde 38,9 ile , yüzde 35,7 ile Romanya ve yüzde 34,8 ile oldu.

Yüzde 12,2 ile Çekya, yüzde 15,7 ile Finlandiya ve yüzde 16,3 ile Slovakya ise yoksulluk sınırındaki vatandaş oranının en düşük olduğu ülkeler olarak sıralandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
AB halkının yüzde 22,5'i yoksulluk sınırında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN