ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, bugün Ankara'yı ziyaret ederek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ayrı ayrı görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı.

''TÜRKİYE'YE YARDIMA HAZIRIZ''



ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından son dakika yapılan açıklamada, "Pompeo, Erdoğan'la görüşmede Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi.Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Türkiye'ye yardıma hazırız" denildi.

Suudi Arabistan ziyaretinin ardından bugün Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Başkan Erdoğan ile 40 dakika, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de 35 dakika görüşmüştü.