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ABD 'ndan son dakika açıklaması

ABD tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Bakanı Mike Pompeo'nun ziyaretine yönelik paylaşılan açıklamada açıklamada, ''Cemal Kaşıkçı için Türkiye'ye yardıma hazırız'' ifadeleri kullanıldı.

Giriş Tarihi: 17.10.2018 13:57 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 14:06
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD , bugün Ankara'yı ziyaret ederek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ayrı ayrı görüşen Bakanı Mike Pompeo'nun ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı.

''TÜRKİYE'YE YARDIMA HAZIRIZ''

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından son dakika yapılan açıklamada, "Pompeo, Erdoğan'la görüşmede Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi. soruşturmasında 'ye yardıma hazırız" denildi.

Suudi Arabistan ziyaretinin ardından bugün Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Başkan Erdoğan ile 40 dakika, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de 35 dakika görüşmüştü.

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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika Cemal Kaşıkçı açıklaması
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