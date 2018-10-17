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''nin Kürt müttefikleriyle 'deki girişimleri endişe verici'

Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, 'nin, Kürt müttefikleriyle 'nin kuzeydoğusunda "devlet benzeri" bir yapı kurmaya çalıştığını belirterek, "Rusya bu girişimlerden ötürü endişe duyuyor." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 18:35
'ABD'nin Kürt müttefikleriyle Suriye'deki girişimleri endişe verici'

Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent 'da düzenlediği basın toplantısında 'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumun endişe yaratmaya devam ettiğini vurgulayan Zaharova, "'nin, Kürt müttefikleriyle bu bölgede devlet benzeri bir yapı kurmaya çalışıyor." diye konuştu.

Bu tür girişimlerin etkili olmadığını ve yerli nüfus nezdinde tepkilere neden olduğuna işaret eden Zaharova, "Rusya bu girişimlerden ötürü endişe duyuyor." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir süre önce Fransız yayın kuruluşlarına verdiği mülakatta, ABD'nin Suriye'de Kürtleri kullandığını belirterek, "ABD, Suriye'de 'Kürdistan' projesiyle tehlikeli bir oyun oynuyor." demişti.

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'ABD'nin Kürt müttefikleriyle Suriye'deki girişimleri endişe verici'
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