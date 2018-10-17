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’ya tepkisi

Giriş Tarihi: 17.10.2018
Avustralya’ya Kudüs tepkisi
Başbakanı Scott Morrison, 'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Avustralya Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma konusunda "kendisinin ve hükümetinin açık görüşlü olduğunu" açıklaması, ülkedeki Arap büyükelçilerin tepkisine neden oldu. Başkent Canberra'da toplanan, Avustralya'da görev yapan 13 Arap ülkesinin büyükelçisi, ortak açıklama yaparak Başbakan Morrison'un Kudüs konusundaki görüşlerini eleştirdi. Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da, Morrison'a "Avustralya'nın çıkarlarına ve uluslararası tutumlarına zarar veren" açıklamalarını gözden geçirmesi çağrısında bulunuldu.
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Avustralya’ya Kudüs tepkisi
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