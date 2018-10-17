Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > BM bu haberle çalkalanıyor... O isimden şok istifa

bu haberle çalkalanıyor... O isimden şok istifa

Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, kasım ayının sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 18:34 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 19:13
BM bu haberle çalkalanıyor... O isimden şok istifa

Birleşmiş Milletler () Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, kasım ayının sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

BM Güvenlik Konseyi'ni Suriye'deki gelişmelere ilişkin bilgilendiren de Mistura, "Kasım ayının son haftası tamamen kişisel nedenlerle ayrılacağım." dedi.

BM Suriye Özel Temsilcisi olarak 4 yıl 4 ay görev yaptığını belirten de Mistura, önünde hala bir ay olduğunu ve anayasa komitesini kurmak için bu son ayı aktif bir şekilde değerlendireceğini söyledi.

Anayasa komitesinin en az yüzde 30'unu kadınların oluşturması gerektiğini kaydeden de Mistura, komitede herhangi bir siyasi tarafın da hakim olmaması gerektiğini vurguladı.

Kasım ayında anayasa komitesini oluşturmayı umut ettiğini aktaran de Mistura, "güvenilir ve dengeli olmayan bir komite ise kurmayacağının" altını çizdi.

Mistura, Suriye hükümetinin daveti üzerine gelecek hafta 'a gideceğini belirten de Mistura, bu ay sonunda garantörlerini de istişareler için 'ye davet edeceğini kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
BM bu haberle çalkalanıyor... O isimden şok istifa
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN