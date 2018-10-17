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GK'da " atışması"

ve 'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcileri arasında, kendisinden 2 Ekim'den beri haber alınamayan Suudi gazeteci tartışması yaşandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 21:12 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 21:16
BMGK'da Cemal Kaşıkçı atışması

, 'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi ve 'ın BM Daimi Temsilcisi Abdullah al-Mouallimi arasındaki Kaşıkçı atışmasına sahne oldu.

BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye oturumunda Suudi Arabistan'ın Esad rejimine yönelik eleştirilerine cevap veren Caferi, 'nın kaybolmasından da Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu.

Suudi Arabistan'ı başka bir ülkenin başbakanını alıkoymak, kendi ülkesindeki bir iş adamını alıkoyarak fidye ödetmekle suçlayan Caferi, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'yı da konsolosluğunda tuttuğunu ve kimsenin ona ne olduğunu bilmediğini belirtti.

Suudi Temsilci al-Mouallimi ise Caferi'ye cevap vermek için söz aldığında Caferi salondan ayrıldı. Al-Mouallimi, Suriye'de binlerce gazetecinin hapishanelerde kaybolduğunu söyledi.

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BMGK'da "Cemal Kaşıkçı atışması"
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