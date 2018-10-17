İran’da 14 güvenlik görevlisi kaçırıldı

İran
'ın Pakistan
sınırındaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Mircave kentinde 14 güvenlik görevlisinin kaçırıldığı bildirildi. Kaçırılanlardan 7'sinin Besiç milisi, 5'inin sınır muhafızı ve 2'sinin de Devrim Muhafızları
Ordusu istihbarat mensubu olduğu belirtildi. Sistan ve Beluçistan eyaletinde faaliyet gösteren "Ceyşu'l Adl" isimli örgüt, sosyal medya hesabı üzerinden olayın sorumluluğunu üstlendi. Kaçırılan güvenlik görevlilerinin Pakistan topraklarına götürüldüğü belirtiliyor. İran Devrim Muhafızları Pakistan'ın devreye girmesini istedi.
Söz konusu örgüt geçen yıl nisan ayında 1 İran askerini kaçırmıştı. Kaçırılan asker 15 Ağustos'ta serbest bırakılmıştı.