Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Pompeo'dan ayrıldıktan sonra Türkiye açıklaması

Pompeo'dan ayrıldıktan sonra açıklaması

Bakanı Pompeo, ABD'nin 'la ilgili olarak 'ye getirdiği yaptırımlarla ilgili yakın zamanda karar vereceklerini söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 19:30
Pompeo'dan ayrıldıktan sonra Türkiye açıklaması

Bakanı Mike Pompeo, temaslarını tamamladığı 'den ayrıldıktan sonra uçakta basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Amerikalı Rahip Andrew Brunson konusuyla ilgili olarak ABD'nin Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararına ilişkin yorumu sorulan Pompeo, "Yakında bir karara varacağız. (Türkiye'ye yaptırımlar) Onların ��u anda kaldırılmasının bir mantığı var fakat henüz nihai karar verilmedi. Bu konu hakkında Başkan ile görüşmem lazım." şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Pompeo'nun Türkiye Cumhurbaşkanı ve Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmelerde, Suudi gazeteci , , ve ikili ilişkiler konularının ele alındığını bildirmişti.

'nun ile yaptığı görüşmede Suriye dahil ikili konuların ele alındığını belirten Nauert, Pompeo'nun Erdoğan'a Rahip Brunson'ın serbest kalmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini aktarmıştı.

Sözcü, Pompeo'nun ayrıca Erdoğan'a Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili ABD'nin kaygılarını ilettiğini ve soruşturma için her türlü yardıma hazır olduklarını söylediğini kaydetmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Pompeo'dan ayrıldıktan sonra Türkiye açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN