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Son dakika:Yunanistan Dışişleri Bakanı İstifa etti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Makedonya isminin kullanılması konusunda hükümet içerisinde başlayan tartışmanın ardından istifa etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 15:45 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 15:52
Son dakika:Yunanistan Dışişleri Bakanı İstifa etti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, Savunma Bakanı Panos Kammenos ile Prespes anlaşması konusunda gerginlik yaşadığı kabine toplantısının ardından istifasını sundu.

Kathimerini gazetesinin bazı kaynaklara dayandırdığı haberine göre Kocyas, Başbakan Aleksis Çipras'ın Kammenos'a karşı kendisini savunmamasından rahatsız oldu.

Aynı kaynaklar Kammenos'un Kocyas'ı Dışişleri Bakanlığı'nın gizli fonlarını kötü yönetmek ve spekülasyonlarıyla ekonomik krizlerin kaderini belirleyen milyarder yatırımcı ve fon yöneticisi George Soros'un adamı olmakla suçladı, Kocyas da bu iddialara tepki gösterdi.

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Son dakika:Yunanistan Dışişleri Bakanı İstifa etti
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