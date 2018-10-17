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Trump 3 ülkeyi daha tehdit etti: Yardımları keserim

Başkanı yaptığı açıklamada, Honduras, Guatemala ve ülkelerine yapılan yardımları kesme tehdidinde bulundu.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 10:33
Trump 3 ülkeyi daha tehdit etti: Yardımları keserim

Başkanı , Twitter üzerinden 2 açıklama yaptı. Trump ilk paylaşımında, "ABD'ye yasa dışı yollardan giren herkes, ülkelerine geri gönderilmeden önce tutuklanıp gözaltına alınacak" açıklamasında bulundu.

"TÜM YARDIMLARI DURDURURUZ"

2. paylaşımında ise Trump, "Bugün, Honduras, Guatemala ve ülkelerinin, vatandaşlarına veya başkalarına, ülkemize yasa dışı yollardan girmelerine müsaade ettiği bilgisini aldık. Sınırlarımıza ve ABD'ye yolculuk etmelerine izin verirse, kendilerine yapılan tüm ödemeleri durduracağımızı bildirdik" dedi.

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Trump 3 ülkeyi daha tehdit etti: Yardımları keserim
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