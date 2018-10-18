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Başkanı Trump: Kaşıkçı ölmüş olabilir

Başkanı Trump, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın ölmüş olabileceği hakkında "Bana kesinlikle öyle geliyor. Bu çok üzücü" açıklamasını yaptı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018 00:20

Başkanı , Montana eyaletindeki seçim çalışmaları sırasında gazetecilerin Suudi gazeteci olayı hakkındaki sorusunu yanıtladı.

Trump, "Sizce Kaşıkçı öldü mü?" şeklindeki bir soruya, "Bana kesinlikle öyle geliyor. Bu çok üzücü." şeklinde cevap verdi.

Trump, Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması ve ölümünden Riyad yönetiminin sorumlu olduğunun ortaya çıkması ihtimaline ilişkin, "Bunun sonuçları ağır olur." yorumunu yaptı.

KAŞIKÇI OLAYI

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için 'ın Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirtilmişti.

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ABD Başkanı Trump: Kaşıkçı ölmüş olabilir
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