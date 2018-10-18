'BM'nin Kaşıkçı hakkında soruşturma başlatması için erken'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde uluslararası insan hakları örgütlerinin, Türkiye'nin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında BM'den uluslararası bağımsız soruşturma talep etmesi çağrılarına ilişkin soruları yanıtladı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kaşıkçı olayında gerçeğin ortaya çıkması için defalarca çağrıda bulunduğunu vurgulayan Dujarric, Guterres'in prensipte talep gelirse soruşturma başlatabileceğini ancak Türkiye'nin halihazırda yürüttüğü soruşturmalar sonuçlanmadan BM'nin soruşturma başlatmasının erken olduğunu ifade etti.

Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Sınır Tanımayan Gazeteciler ve Gazetecileri Koruma Komitesi, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği ortak basın toplantısında, Kaşıkçı'nın akıbetinin aydınlatılması çağrısı yapmıştı.

Gazetecileri Koruma Komitesi Direktör Yardımcısı Robert Mahoney, ''Türkiye, zamanlı, güvenilir ve şeffaf bir soruşturma için BM'den destek almalı. Birleşmiş Milletlerin soruşturmaya müdahil olması Suudi Arabistan'ın aklanmasına ya da diğer hükümetlerin Riyad'la karlı iş ilişkilerini korumak için konuyu örtbas etme girişimlerine karşı en iyi güvence.'' değerlendirmesinde bulunmuştu.

KAŞIKÇI OLAYI

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan çıkmadığı teyit edilirken, Başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.