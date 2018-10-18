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Gagauz Türkleri Erdoğan'ı bekliyor

Türkiye 'ın, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile ziyaret edeceği 'nin başkenti Komrat'ta karşılama hazırlıkları devam ediyor.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 11:46 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 11:50
Gagauz Türkleri Erdoğan'ı bekliyor

Başkent Komrat'ta İcra Komitesi binası ve açılışı yapılacak Kültür Evi'nin önünde bulunan cadde üzerinde halk, ellerinde Türk, Moldova ve Gagauz bayraklarıyla Erdoğan'ı karşılamayı bekliyor.

Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan Kültür Evi, Türk bayrakları ve posterlerle süslendi.

Erdoğan'ın seçim dönemlerinde kullandığı "Dombra" isimli şarkı da Komrat sokaklarında çalınıyor.

Şehrin bazı yerlerine "Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Gagauziya'ya hoş geldiniz" şeklinde Türkçe pankartların asıldığı da görüldü.

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Gagauz Türkleri Erdoğan'ı bekliyor
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