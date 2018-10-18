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'dan lı hasta çocuklara ziyaret

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 09:51
- 'ın eşi , Kişinev'de anne ve çocuk merkeziyle onkoloji hastanesinin çocuk kliniğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'nın başkenti Kişinev'de ziyaret ettiği hasta çocuklara hediyeler sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moldova ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, öncelikle yapımı TİKA tarafından tamamlanan, çocukların fiziksel rehabilitasyonu için nöroloji, termoterapi, fizik tedavi, akupunktur gibi tedavi seçenekleri bulunan anne ve çocuk merkezine gitti.

Merkezdeki çocuklar ve anneleriyle görüşen Emine Erdoğan, buradan onkoloji hastanesinin çocuk kliniğine geçerek burada oluşturulan oyun alanında miniklerle bir araya geldi.

Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un eşi Galina Dodon'un da refakat ettiği ziyaretlerde Emine Erdoğan çocuklara hediyeler verdi.

Emine Erdoğan, Moldova kültürüne dair geleneksel ve etnografik eserlerin sergilendiği Kişinev Etnografya Müzesi'ni de ziyaret etti.

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Emine Erdoğan'dan Moldovalı hasta çocuklara ziyaret
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