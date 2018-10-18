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'nin eşi öldü

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 15:32

- Suikasta kurban giden eski Başbakanı 'nin eşi Lisbet hayatını kaybetti

İsveç'in başkenti Stockholm'de 1986'da bir suikast sonucu öldürülen eski Başbakan Olof Palme'nin eşi yaşamını yitirdi.
Palme'nin ailesi, uzun süredir devam sağlık sorunları neticesinde Palme'nin 87 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.
İsveç'te 1969-1976 ve 1982-1986 arasında başbakanlık yapan sosyal demokrat Olof Palme, 28 Şubat 1986'da eşiyle sinemaya gittikten sonra sokakta vurularak öldürülmüştü.
Saldırıda Lisbet Palme de hafif yaralanmıştı.

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Olof Palme'nin eşi öldü
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