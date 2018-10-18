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Siz yapamazsanız biz temizleriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’ya gelen ABD Pompeo’ya, “Eğer burada sizin zorluklarınız varsa Türkiye Menbiç’ten bu teröristleri temizler, hem de kolay temizleriz” dedi

ANKARA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018
Siz yapamazsanız biz temizleriz
ERDOĞAN'DAN ABD'YE KARARLI MENBİÇ MESAJI

Siz yapamazsanız biz temizleriz

Cumhurbaşkanı , Moldova ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda ABD Mike Pompeo'yu kabul etti. Görüşmede bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını değerlendirmek üzere Türkiye'ye gelen Pompeo ile yapılan görüşme hakkında bilgiler verdi.

FIRAT'IN DOĞUSUNA VURGU
Kaşıkçı olayının, Menbiç konusunun, FETÖ ve PKK ile mücadele dahil ikili ilişkilerdeki mevcut konuların hepsinin ele alındığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bundan sonra Menbiç yol haritasının uygulanması dahil birlikte atacağımız adımları da değerlendirmiş olduk" dedi. Çavuşoğlu, yol haritasının 4 Haziran'da onaylandığını hatırlatarak, "Gecikme olduğunu kendileri de kabul ediyorlar. Sahadaki çalışmalarda gecikme olabilir ama bunun savsaklanmaması ve sahada çalışan askerlerin bir direncin olmaması gerek" dedi. "Şu anda ortak eğitim programı başladı, ortak devriyenin de bir an önce başlaması gerekiyor. YPG/ PKK'lıların Menbiç'ten temizlenmesi gerekiyor" diyen Çavuşoğlu "Sayın Cumhurbaşkanımız şu mesajı da verdi: 'Eğer burada sizin zorluklarınız varsa Türkiye olarak biz buradan bu teröristleri temizleriz hem de kolay temizleriz. Bunu hem Afrin'de hem de Cerablus- bölgesinde yaptık. PKK, DEAŞ teröristlerini zaten biz diğer alanlarda temizlemiştik. Bunu yine Menbiç'te de çok kolay şekilde yaparız.' ABD'nin Suriye temsilcisi James Jeffrey'e de bunu anlattık. Bu konuda kararlı olduğumuzu, yol haritasının uygulanması gerektiğini bir kez daha ABD tarafına net şekilde söyledik. Onlarda da bu anlayışın olduğunu görüyoruz" dedi.

'BİZİ BİLGİLENDİRDİ'
Çavuşoğlu, Kaşıkçı olayı hakkında da "Pompeo (Suudi Arabistan'da) yaptığı görüşmelerde Başkan Trump'ın mesajlarını ilettiğini söyledi. Ve bu konudaki kaygılarını ve her şeyin tüm netliğiyle açıklığa kavuşturulması gerektiği mesajını verdiğini söyledi. Görüşmesiyle ilgili Cumhurbaşkanımıza bilgi verdi" diye konuştu. ise, "Türk ve Suudi yetkililerle, yakın temasta olmaya devam edeceğiz" dedi.
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Siz yapamazsanız biz temizleriz
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