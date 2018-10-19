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’den çarpıcı Kaşıkçı açıklaması

Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, kayıp gazeteci ile ilgili yaptığı açıklamada "Suudi Arabistan'la stratejik bir ortaklığımız var ancak eğer iddialar doğruysa bunlar değerlerimize aykırı. Bu konuda oldukça net olup ona göre kararlar alırız" dedi.

Giriş Tarihi: 19.10.2018 11:10 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 11:17
İngiltere’den çarpıcı Kaşıkçı açıklaması

Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha çıkamayan Suudi gazeteci 'yla ilgili konuştu.

Kaşıkçı'nın başına gelenlerle ilgili konuşulan iddiaların bile kabul edilebilir bir seviyede olmadığını belirten Hunt, "Kaşıkçı'yla ilgili öne sürülen iddialar çok ciddi. Suudi Arabistan'la stratejik bir ortaklığımız var ancak eğer iddialar doğruysa bunlar bizim değerlerimize aykırı. Bu konuda oldukça net olup ona göre kararlar alırız" dedi.

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İngiltere’den çarpıcı Kaşıkçı açıklaması
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