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ile zoru başarıyoruz’

’nin politikalarını öven Putin, ABD’yi ise eleştirdi: Fırat’ın doğusunda ne olduğunu kimse bilmiyor, orada hala var

Giriş Tarihi: 19.10.2018
‘Türkiye ile zoru başarıyoruz’
Soçı'de düzenlenen Valday Tartışma Kulübü toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı , ile İdlib konusunda varılan mutabakat ve bununla birlikte atılan adımlarla ilgili olarak Türkiye'ye teşekkür etti. "Türk ortaklarımız bölgeye (İdlib) askeri bir hastane bile kurdu. Türkiye terörizmle sert ve etkin bir şekilde mücadele ediyor" diyen Putin, "Her şey o kadar kolay değil, aksine zor. Türkiye üstlendiği sorumlulukları yerine getiriyor. Anlaştığımız 15-20 kilometrelik İdlib'deki bölgenin kurulumuna devam ediliyor" dedi.

DEAŞ, 700 KİŞİYİ ESİR ALDI
Putin, ", Fırat boyunca ABD kontrolündeki bölgede varlığını artırdı. Teröristler toplam 700 kişiyi esir aldılar" diye ekledi. Putin, terör örgütü DEAŞ'ın taleplerinin karşılanmaması durumunda her gün 10 kişiyi öldürme ültimatomu verdiğini belirterek, "Dolayısıyla dün 10 kişiyi infaz ettiler" diye konuştu. Fırat'ın güneyinde gözaltına alınan bu esirler arasında birkaç ABD'li ve Avrupa'lının da bulunduğunu belirten Putin, "Fırat'ın doğusunda ABD'nin kontrolündeki bölgede ne olduğunu kimse bilmiyor, orada hala DEAŞ güçleri var" dedi.
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‘Türkiye ile zoru başarıyoruz’
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