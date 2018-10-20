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ABD'de kongre üyesinden Trump'a "elçiyi çek" çağrısı

ABD’de Cumhuriyetçi Kongre üyesi Mike Coffman, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürülmesi nedeniyle ’ı kınarken, ABD’nin Riyad’da vekaleten görev yapan büyükelçisini geri çekmesi gerektiğini belirtti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.10.2018 20:02 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 20:09
ABD'de kongre üyesinden Trump'a elçiyi çek çağrısı

'ın Kaşıkçı olayına ilişkin yaptığı açıklamalara, ABD'de Kongre üyeleri tepki göstermeye devam ediyor. Kongrede Colorado temsilcisi olarak görev yapan Coffman, Kaşıkçı olayına ilişkin yazılı açıklama yaptı. "Bizim ülkemiz, değerler üzerine kurulmalıdır ve müttefiklerimizden insan haklarını saygı göstermelerini istemeliyiz." ifadesini kullanan Cumhuriyetçi Kongre üyesi, Suudi yönetimini kınadığını kaydetti.Coffman, şu ifadeleri kullandı:"ABD ve diğer bütün ülkeler Kaşıkçı'nın ölümünden dolayı Suudi Arabistan'ı kınamalıdır ve diplomatik baskı uygulamalıdır. Başkan 'a, Riyad'da görev yapan ve Kongre tarafından onaylanmayı bekleyen geçici elçiyi geri çağırması için çağrı yapıyorum."

Tüm dünya soruyor: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?


Kongrenin İstihbarat Komitesinde görev yapan California Temsilcisi Adam Schiff de Trump yönetimine Suudi Arabistan'a karşı adım atması çağrısında bulunmuş ve gerekli adımın yönetim tarafından atılmaması durumunda Kongrenin devreye gireceğini belirtmişti.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.

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ABD'de kongre üyesinden Trump'a "elçiyi çek" çağrısı
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