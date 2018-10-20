ABD'li senatörden Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı açıklamasına tepki

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki başkonsoloslukta çıkan bir arbede sonucu hayatını kaybettiğine dair yaptığı açıklamadan şüphe duyduğunu belirterek, "Bu son 'açıklamayı' güvenilir bulmak çok zor." dedi



Graham, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın ölümünü kabul etmesi üzerine Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Kaşıkçı hakkında Suudi Arabistan'ın son açıklamasının, durumu olduğundan daha küçük göstermek için yapıldığından şüphe duyduğunu belirten Graham, "Önce Kaşıkçı'nın konsolosluktan ayrıldığını söylediler ve bu, Suudi Arabistan'ın olaydaki rolünün üstünü örtmek içindi. Şimdi bir arbede yaşandığını ve Veliaht Prens'ten (Muhammed bin Selman) habersiz olarak konsoloslukta öldüğünü söylüyorlar. Bu son 'açıklamayı' güvenilir bulmak çok zor." mesajını paylaştı.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" itiraf etmişti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.